В Европе запустили обратный отсчет для Зеленского

Myśl Polska: у Зеленского есть несколько недель, чтобы спасти Украину
У президента Украины Владимира Зеленского в лучшем случае осталось несколько недель, чтобы спасти то, что осталось от страны. Такое мнение выразили в польском издании Myśl Polska.

Автор публикации отметил, что от Зеленского постепенно начали отворачиваться западные союзники. США жестко давят на него, требуя скорейшего завершения конфликта с Россией. В Myśl Polska указали, что дедлайн, установленный американским лидером еще в феврале, истек. В качестве одной из мер давления Вашингтон ограничил поставки вооружения, в том числе зенитных ракет.

В то же время Евросоюз «тихонько бросает украинцев» и готовится к переговорам с РФ за их спиной, указано в статье. Отмечается, что если Зеленский останется один в столкновении с Россией, то он потеряет всю страну в течение нескольких месяцев. В связи с чем автор материала видит для украинского лидера лишь один выход — согласиться на мир.

«Петля затягивается вокруг шеи президента <...> В лучшем случае у него есть несколько недель, чтобы дипломатическим путем спасти то, что еще осталось от Украины», — резюмировал журналист.

До этого депутат Госдумы Андрей Картаполов допустил, что западные страны сами передадут Зеленского в руки России, когда он исчерпает свой ресурс. По его мнению, когда придет время, Запад постарается максимально отстраниться от украинского лидера и «с удовольствием» разберется с ним руками РФ.

Ранее в Госдуме пообещали Зеленскому трибунал после завершения СВО.

 
