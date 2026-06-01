Путин поручил выяснить причину отсутствия денег на штрафы у местных властей

Путин поручил выяснить, почему местные власти не могут выплачивать штрафы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и Верховному суду в ходе совместной работы узнать, почему муниципальные власти не в состоянии выплачивать штрафы согласно судебным решениям. Об этом говорится в поручении, подписанном главой государства.

Отмечается, что проблема появилась вокруг дел об административных правонарушениях, связанных с неисполнением главами муниципальных образований, главами местных администраций и другими лицами содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

В таких делах предписания суда невозможно осуществить из-за недостаточного выделения или полного отсутствия бюджетных средств, говорится в поручении.

Президент поручил ФССП до октября 2026 года получить от глав местных структур объяснения, а Верховному суду — обобщить судебную практику и поделиться своими мнениями по ситуации к декабрю текущего года.

