Переговоры по урегулированию на Украине могут быть успешными после того, как украинский народ из-за действий президента Владимира Зеленского «поднимется». С украинским лидером «разберется население Украины». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.



«Никаких переговоров Зеленский вести не намерен, переговоры на самом деле стоят на паузе. Американцы тоже ничего не хотят делать, мы готовы к переговорам и практически со всех площадок об этом заявляем. Наш президент всегда готов к переговорам, но Украина этого не желает. Украина ждет, что все-таки случится чудо и [президент США Дональд] Трамп и его партия проиграют промежуточные выборы в конгресс. Сразу позиция Трампа ослабнет, а американцы вернутся к прямой поддержке Украины», — подчеркнул он.



Джабаров напомнил о лживой позиции главы киевского режима, который, заявляя о переговорах, продолжает наносить удары по мирному населению. Ярким примером тому является трагедия в Старобельске в ЛНР, отметил сенатор.



«Говорить о переговорах в контексте с Зеленским — смешно. Он не собирается ни на какие переговоры, ему нужна война», — указал Джабаров.



По словам сенатора, с Зеленским «разберется население Украины», потому что те потери, которые несет страна, рано или поздно «станут такими, что украинский народ поднимется».



Джабаров подчеркнул, что после этого будет возможен переговорный процесс в политико-дипломатическом русле.



Зеленский в интервью CBS News заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы.



По его словам, необходимо найти дипломатический путь, чтобы «сесть и поговорить до начала следующей зимы». При этом Зеленский считает, что все будет зависеть от «давления на Россию».

Ранее в МИД РФ заявили, что Европа гнет несовместимую с реалиями линию.