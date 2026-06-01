«Надо наказывать»: в Совфеде высказались о задержании танкера, следовавшего из России

Инцидент с задержанием военно-морскими силами Франции танкера Tagor в Атлантическом океане, который следовал из России, еще нужно детально прояснить. Если это сделано намеренно, то такой шаг — недружественная акция, требующая наказания. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.



«Надо разобраться. В любом случае, если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо, используя политико-правовые каноны, наказывать людей, потому что иначе это будет морской бандитизм», — сказал дипломат.



По словам Карасина, необходимо прояснить детали инцидента для понимания, «почему задержали и каким образом».



Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, следовавший из России. Об этом 1 июня заявил французский президент Эммануэль Макрон.



По его словам, недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и способствовали финансированию конфликта на Украине.



Макрон добавил, что эти суда, «игнорирующие даже самые элементарные правила морской навигации», также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех людей.

Ранее российский фрегат провел танкеры с нефтью по Ла-Маншу на глазах у британцев.

