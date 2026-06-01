Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

«Надо наказывать»: в Совфеде высказались о задержании танкера, следовавшего из России

Сенатор Карасин счел бандитизмом задержание Францией следовавшего из РФ танкера  
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Инцидент с задержанием военно-морскими силами Франции танкера Tagor в Атлантическом океане, который следовал из России, еще нужно детально прояснить. Если это сделано намеренно, то такой шаг — недружественная акция, требующая наказания. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
 
«Надо разобраться. В любом случае, если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо, используя политико-правовые каноны, наказывать людей, потому что иначе это будет морской бандитизм», — сказал дипломат.
 
По словам Карасина, необходимо прояснить детали инцидента для понимания, «почему задержали и каким образом».
 
Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, следовавший из России. Об этом 1 июня заявил французский президент Эммануэль Макрон.
 
По его словам, недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и способствовали финансированию конфликта на Украине.
 
Макрон добавил, что эти суда, «игнорирующие даже самые элементарные правила морской навигации», также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех людей.

Ранее российский фрегат провел танкеры с нефтью по Ла-Маншу на глазах у британцев.
 

 
Теперь вы знаете
Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!