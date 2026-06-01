Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Путин дал поручение разработать механизмы страхования жилых помещений от ЧС

Путин поручил до 1 сентября создать механизмы страхования жилья от ЧС
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций должны быть раазработаны до 1 сентября 2026 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации при участии МЧС России и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций», — отмечается в сообщении.

До этого заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов заявил «Газете.Ru», что в России могут ввести страхование жилья россиян от природных чрезвычайных ситуаций после крупных наводнений на Северном Кавказе и других бедствий последних лет.

По его словам, для этого необходимы принятие закона, различных подзаконных актов, а также нормативная база в виде правил страхования, страховых сумм и тарифов страхования имущества граждан от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Ранее стало известно, от чего россияне стали чаще страховаться.

 
Теперь вы знаете
Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!