Путин дал поручение разработать механизмы страхования жилых помещений от ЧС

Механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций должны быть раазработаны до 1 сентября 2026 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации при участии МЧС России и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций», — отмечается в сообщении.

До этого заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов заявил «Газете.Ru», что в России могут ввести страхование жилья россиян от природных чрезвычайных ситуаций после крупных наводнений на Северном Кавказе и других бедствий последних лет.

По его словам, для этого необходимы принятие закона, различных подзаконных актов, а также нормативная база в виде правил страхования, страховых сумм и тарифов страхования имущества граждан от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Ранее стало известно, от чего россияне стали чаще страховаться.