В России допустили введение обязательной страховки жилья от ЧС

В России могут ввести страхование жилья россиян от природных чрезвычайных ситуаций после крупных наводнений на Северном Кавказе и других бедствий последних лет. Для запуска такой системы нужно утвердить правила страхования, страховые суммы и тарифы. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

«История с обязательным страхованием недвижимости граждан от ЧС тянется уже достаточно долго. Введение этого вида страхования обсуждается уже много лет. Мы надеемся, что сейчас эта история сдвинется с места на фоне катастрофических наводнений на Северном Кавказе, а также природных бедствий, которые мы видели в последние годы на территории России. И в интересах правительства, и в интересах граждан, чтобы всегда был наготове инструмент, позволяющий помочь в ликвидации последствий без привлечения резервных фондов правительства, которые ко всему прочему не резиновые. Ну или с их ограниченным участием», — отметил Шатилов.

По его словам, для этого необходимы принятие закона, различных подзаконных актов, а также нормативная база в виде правил страхования, страховых сумм и тарифов страхования имущества граждан от чрезвычайных ситуаций природного характера.

По мнению Шатилова, платить взносы будут граждане, однако государство может взять на себя часть нагрузки и софинансировать такие платежи. Тарифы, вероятно, будут закреплены в нормативных актах и зависеть от уровня риска на конкретной территории, допустил экономист. В регионах, где выше вероятность наводнений, землетрясений или лесных пожаров, стоимость полиса должна быть выше, подчеркнул эксперт.

Он считает, что страховка от ЧС не должна стать чрезмерно дорогой для собственников жилья. Пока закона нет, точную стоимость полиса назвать нельзя, сказал Шатилов. Но наводнения, лесные и степные пожары, ураганы хоть и наносят большой ущерб, остаются сравнительно редкими событиями, констатировал экономист.

В первую очередь такая страховка может покрывать паводки, наводнения и ураганы, уверен Шатилов. Затем в перечень рисков могут войти землетрясения, сели, лесные и степные пожары, считает экономист. По его словам, при этом защита не будет одинаковой для всех регионов: дома в потенциальных зонах подтопления и жилье в территориях, где таких рисков нет, должны оцениваться по-разному. Также будет учитываться тип застройки — многоквартирные дома обычно менее уязвимы перед природными ЧС, чем индивидуальные, сказал экономист.

Главным преимуществом страховки при наступлении ЧС Шатилов назвал более быстрые выплаты: крупные страховые компании уже имеют службы, которые оценивают ущерб и занимаются возмещениями. Сами страховщики, как правило, не восстанавливают недвижимость, но могут быстрее перечислить деньги на ремонт или новое жилье, подчеркнул эксперт.

Кроме того, выплаты по такой схеме должны быть заметно выше прежних государственных пособий, считает Шатилов. Наиболее востребованной он назвал комбинированную защиту: страхование от чрезвычайных ситуаций вместе с классическим страхованием имущества граждан.

