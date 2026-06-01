Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 июня

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс» напомнил о законах, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года. В частности, с этого времени усилятся социальные гарантии для участников специальной военной операции (СВО).

По словам Володина, для бойцов российской армии продолжится действие механизма списания задолженности по кредитам. Кроме того, будут автоматически продлены договоры аренды земельных участков, заключенные ими. Один из родителей или детей военнослужащего сможет уходить вместе с ним отпуск в ряде случаев. С 25 мая семьи участников спецоперации освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию наследуемых транспортных средств.

С 5 июня Вооруженные силы (ВС) России могут быть привлечены к защите россиян, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов.

Кроме того, с 1 июня ужесточится контроль за мигрантами. В том числе пролонгируется эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев на территории РФ. Речь в том числе идет об обязательном сборе биометрических данных мигрантов, пояснил Володин.

До этого сообщалось, что с 1 июня 2026 года отделения Социального фонда России (СФР) начнут прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта программа, которую также называют налоговым кешбэком, позволит работающим родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

