Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 июня

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс» напомнил о законах, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года. В частности, с этого времени усилятся социальные гарантии для участников специальной военной операции (СВО).

По словам Володина, для бойцов российской армии продолжится действие механизма списания задолженности по кредитам. Кроме того, будут автоматически продлены договоры аренды земельных участков, заключенные ими. Один из родителей или детей военнослужащего сможет уходить вместе с ним отпуск в ряде случаев. С 25 мая семьи участников спецоперации освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию наследуемых транспортных средств.

С 5 июня Вооруженные силы (ВС) России могут быть привлечены к защите россиян, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов.

Кроме того, с 1 июня ужесточится контроль за мигрантами. В том числе пролонгируется эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев на территории РФ. Речь в том числе идет об обязательном сборе биометрических данных мигрантов, пояснил Володин.

До этого сообщалось, что с 1 июня 2026 года отделения Социального фонда России (СФР) начнут прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта программа, которую также называют налоговым кешбэком, позволит работающим родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее «Газета.Ru» назвала четыре главных нововведения, которые ждут водителей в июне 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!