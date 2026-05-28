Летние нововведения: что изменится для водителей с 1 июня 2026 года

«Газета.Ru» назвала четыре главных нововведения, которые ждут водителей в июне 2026 года

В первый день лета 2026 года в России вступает в силу сразу несколько законодательных и отраслевых изменений, которые затронут всех, кто садится за руль: от оформления ДТП до правил заправки и ввоза иномарок. В нововведениях, которые коснутся автомобилистов, разбиралась «Газета.Ru».

Пьяных водителей будут оформлять быстрее

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий работу инспекторов ГИБДД с нетрезвыми автомобилистами. Изменения затронули две статьи КоАП — 27.12 и 27.13. Как только поправки официально опубликуют, они вступят в силу.

Раньше, чтобы отправить водителя с признаками опьянения на штрафстоянку и отстранить от управления, инспектор оформлял до пяти разных документов.

Среди них были отдельные протоколы об отстранении и задержании машины.

Теперь все проще. Среди документов, которые остаются обязательными — направление на медосвидетельствование, акт освидетельствования, протокол о правонарушении (если алкоголь подтвердился). А вот отдельные бумаги об отстранении от руля и эвакуации авто на спецстоянку больше не нужны. Достаточно внести пометки в основной протокол или постановление.

Бумажный европротокол

С 1 июня сотрудники ДПС могут обратить внимание водителей на один полезный бланк — европротокол в бумажном виде. По действующим ПДД предъявлять его инспектору для проверки наличия автолюбители не обязаны. А вот иметь при себе — разумно, особенно в дороге во время отпуска.

Важное уточнение : наличие бумажного бланка — это рекомендация ГИБДД, а не обязанность водителя, штраф за отсутствие бланка не выпишут.

Почему? За городом, в горах или в далеких деревнях часто нет интернета. А без связи не получится оформить аварию через приложение «Госуслуги Авто». Тогда-то и выручит старый добрый бумажный бланк. Инспекторы будут предупреждать об этом водителей — особенно в преддверии сезона поездок.

АЗС и паркинги: новые противопожарные правила

МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают правила в соответствии с новыми требованиями. На заправках теперь нельзя пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале.

Также нельзя заливать бензин или дизель в любые бытовые емкости (бутылки, канистры неизвестного происхождения), поскольку они накапливают статику и могут взорваться.

Разрешены только заводские канистры с маркировкой. Ожидается, что большинство крупных сетей откажутся от полной заправки топлива до оплаты, поскольку перейдут на предоплату через кассу, терминал или приложение.

МЧС вводит новые правила и для подземных паркингов: теперь зарядки для электромобилей ниже подвала будут только медленные, до 32 ампер. А автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) хранить под землей и вовсе запрещено. Глухие перегородки между машино-местами тоже попадают под запрет.

Ввоз авто из ЕАЭС

С 1 июня 2026 года начинает работать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Она касается только импорта автотранспортом из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана. Машины из Китая или Европы пока не подпадают под новое правило.

Что меняется? За двое суток до пересечения границы импортер обязан подать в ФНС уведомление о предстоящей поставке, перевести на спецсчет обеспечительный платеж с НДС. После этого налоговая выдает QR-код. Его передают перевозчику. Без этого кода фуру или автовоз на территорию России не пустят.

Что будет с ценами

Рост цен на автомобили в июне возможен только из-за динамики валюты, полагает гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский. При этом даже при укреплении валюты симметричного роста цен не произойдет, а из-за борьбы производителей за долю рынка стоимость машин может даже снизиться. Эффект от изменения курса проявляется с лагом около трех месяцев, поэтому средняя цена по итогам первого полугодия значительно не вырастет, а при снижении валюты возможен обратный тренд.

«Все объемообразующие бренды с продажами более 50 тысяч автомобилей в год будут чувствительны к изменениям курса валюты», — отметил Ольховский.

По словам эксперта, вместо прямых скидок импортеры будут предлагать комплексные программы — трейд-ин или специальные условия по страховке. Начало мая показало вялые продажи, но конец месяца демонстрирует хорошую динамику; задача компании — сохранить уровень апреля или быть чуть лучше. Итоги рынка станут понятны в начале июня.