В США завили об «отчаянном положении» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в отчаянном положении из-за возможностей ВС РФ наносить удары вглубь страны вплоть до Львова. Об этом заявил экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Redacted.

По его словам, Зеленский «в довольно отчаянном положении» и находится «на последнем этапе своего существования». В связи с этим он просит все, «что кто-либо готов ему дать». Однако хорошая новость в том, что большинство в Европе «больше не заинтересовано в этом», утверждает военный.

«У русских есть почти неисчерпаемый запас «Орешников», «Искандеров» и других ракет. Я думаю, что они нанесут огромный ущерб. <…> И они также ясно дали понять, что теперь будут наносить удары вглубь Украины, вплоть до Львова, если потребуется. Вот что грядет, и это начнется очень скоро», — сказал Макгрегор.

Эксперт считает, что отказ от мирного урегулирования лишил Киев геополитической субъектности, что ведет страну к потере государственности. Все идет к тому, что Украина станет «просто регионом», и «это реальность», предполагает полковник в отставке.

До этого Зеленский заявил, что информация от разведки о возможности массированного удара со стороны российских войск остается актуальной. По словам Зеленского, украинские системы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в готовности.

Ранее президент Румынии призвал Россию бить по Украине без ущерба его стране.