Президент Румынии призвал Россию бить по Украине без ущерба его стране

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что России нужно изменить тактику ударов по Украине, чтобы исключить ущерб для его страны. Его слова приводит «Би-би-си».

Глава государства заявил, что за последние два года в стране было «20 или 30 инцидентов с дронами». Сначала в них не было взрывчатки, однако позже появился еще один, который не взорвался, указал он. Политик заявил, что такой сценарий становится опасным для румынских граждан.

«Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам», — сказал Дан.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

Ранее сенатор ответил на обвинения России в инциденте с БПЛА в Румынии.