В РФ обратились к ОБСЕ из-за преступлений Украины против русскоязычных детей

Полянский: ОБСЕ стоит оценить преступления против русскоязычных детей на Украине
Профильные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также ее генеральный секретарь должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

«Структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине», — сказал дипломат.

Он также напомнил об атаке украинских войск на колледж в Старобельске.

Беспилотники нанесли удары по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, расположенном в Луганской народной республике (ЛНР), в ночь на 22 мая. В результате пятиэтажное здание общежития обрушилось. Десятки человек получили травмы, более 20 молодых людей спасти не удалось.

В Кремле действия украинских войск назвали чудовищными и подчеркнули, что виновные в произошедшем должны быть наказаны. Правозащитники, в свою очередь, потребовали от Организации Объединенных Наций признать атаку на колледж военным преступлением. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в ЛНР рассказали, что будет на месте разрушенного колледжа.

 
