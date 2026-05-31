‎В столице Армении состоялся многотысячный митинг оппозиции

Арам Нерсесян/РИА Новости

Возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном оппозиционный блок «Армения» провел многотысячный митинг в центре Еревана. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция оппозиции состоялась в рамках предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 7 июня. Выступивший на митинге Кочарян заявил, что страну ждет экономический кризис, если правительство Никола Пашиняна по итогам выборов останется у власти. Он отметил, что Армению ведут по тому разрушительному пути, который прошла Украина. Экс-президент подчеркнул, что необходимы союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой, и с США. По словам Кочаряна, следует прекратить играть на противоречиях великих держав, провоцировать великие державы и подставлять под удар собственный народ.

После окончания митинга оппозиционеры провели шествие по центральным улицам столицы.

29 мая президент России Владимир Путин заявил, что кризис на Украине начался в 2014 году с ситуации, похожей на ту, что сейчас происходит с Арменией.

Ранее лидеры ЕАЭС сделали заявление о вступлении Армении в Евросоюз.

 
