Иран внесет изменения в проект соглашения с США

Tasnim: Иран внесет изменения в текущий проект соглашения с США
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран внесет изменения в текущий проект соглашения с США, работа по его согласованию не окончена. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Критерием для Ирана является проект, который мы сами приняли бы, и внесение США поправок в текст проекта не означает, что Иран их примет», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Тегеран готов к сценарию, при котором он не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном.

29 мая сообщалось, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

До этого портал Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения обеих сторон. По данным портала, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство в Ормузском проливе. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.

 
