Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Вучич объяснил любовь сербов к Трампу

Вучич: Сербы любят Трампа за консервативную позицию и стремление к миру
Djordje Kojadinovic/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Breitbart объяснил, почему сербы любят американского лидера Дональда Трампа.

Вучич утверждает, что американский лидер поднимает важные вопросы, а также говорит о них с консервативной точки зрения, отстаивает прагматичность и рациональность, настаивая на экономике.

Сербский президент добавил, что его согражданам всегда нравились Соединенные Штаты, а также «прекрасная история американской мечты».

По словам Вучича, Трамп заботится о христианских ценностях и стремится к миру, а также не боится говорить громко, открыто и публично о семейных ценностях.

В апреле Трамп назвал необходимым диалог с Россией и Владимиром Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит. Трамп добавил, что лично предпочитает выстраивать коммуникацию со всеми сторонами и считает такой подход более эффективным, чем политика изоляции.

Ранее Вучич поздравил Путина с Днем Победы.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!