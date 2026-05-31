Вучич: Сербы любят Трампа за консервативную позицию и стремление к миру

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Breitbart объяснил, почему сербы любят американского лидера Дональда Трампа.

Вучич утверждает, что американский лидер поднимает важные вопросы, а также говорит о них с консервативной точки зрения, отстаивает прагматичность и рациональность, настаивая на экономике.

Сербский президент добавил, что его согражданам всегда нравились Соединенные Штаты, а также «прекрасная история американской мечты».

По словам Вучича, Трамп заботится о христианских ценностях и стремится к миру, а также не боится говорить громко, открыто и публично о семейных ценностях.

В апреле Трамп назвал необходимым диалог с Россией и Владимиром Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит. Трамп добавил, что лично предпочитает выстраивать коммуникацию со всеми сторонами и считает такой подход более эффективным, чем политика изоляции.

Ранее Вучич поздравил Путина с Днем Победы.