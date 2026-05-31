Зеленский обратился к киевлянам

Зеленский поздравил жителей Киева с Днем города
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поздравил жителей Киева с Днем города.

«Кто-то родился здесь, кто-то приехал сюда учиться, жить и работать, а кто-то никогда здесь не был, но для всех украинцев и украинок Киев – родной. Свой. Теплый. Уютный. Киев, которым мы восхищаемся. Которым гордимся», — написал Зеленский.

Он добавил, что столица Украины выстояла в темноте, выдержала тяжелые удары и остается глобальным городом силы.

«Спасибо всем киевлянам и киевлянкам, всем защитникам Украины, которые своей храбростью, трудом и неравнодушием делают нашу столицу и всю Украину такими, что мы можем только гордиться. С Днем Киева!», — написал Зеленский.

До этого президент Украины призвал партнеров Киева «остановить» российские удары по украинским объектам, усилив давление на Россию. По словам Зеленского, Украине нужно «продолжение давления на Россию» и «достаточная поддержка».

Ранее Зеленский рассказал о передаче Киеву новой пусковой установки системы ПВО IRIS-T.

 
