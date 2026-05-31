Новый премьер Венгрии встретится с президентом республики в понедельник

Мадьяр встретится с президентом Венгрии, чтобы добиться его ухода в отставку
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что в понедельник, 1 июня, встретится с президентом страны Тамашем Шуйоком, чтобы добиться от него ухода в отставку. Ранее Мадьяр призывал главу государства добровольно покинуть свой пост до конца мая.

По его словам, он вместе с министром юстиции страны Мартой Гёрёг планирует посетить Шуйока в 8:00 (9:00 мск).

Мадьяр добавил, что срок подачи заявления об отставке президента Венгрии истекает сегодня в полночь.

29 мая сообщалось, что Шуйок отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра. Глава государства обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку конфликту.

Мадьяр призвал венгерского лидера уйти в отставку до 31 мая. По итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Мадьяр раскритиковал Шуйока и напомнил ему, что если тот не согласится на отставку, новое правительство может попытаться отстранить его самостоятельно.

Ранее лидер победившей оппозиции пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО.

 
