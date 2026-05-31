Президент Украины Владимир Зеленский обещал своим однопартийцам поражение республиканцев на выборах в Конгресс США и последующее увеличение финансирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В публикации отмечается, что подобное заявление Зеленский сделал во время встречи с с партией «Слуга народа».

По словам источника, помимо увеличения финансирования он пообещал однопартийцам «возвращение к стимулирующим выплатам в конвертах».

Собеседник агентства утверждает, что Зеленский рассчитывает вернуться к «формуле Салливана», которая предусматривает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что с высокой долей вероятности демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах, что создаст серьезные проблемы для действующего президента США.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к возможному поражению на промежуточных выборах.