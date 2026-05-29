Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

На Украине расширили состав Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский ввел Марченко и Завитневича в Ставку верховного главнокомандующего
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Документ вводит в состав Ставки министра финансов Сергея Марченко и главу парламентского комитета по обороне Александра Завитневича. Завитневич является председателем комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и депутатом от правящей партии «Слуга народа».

До этого Зеленский анонсировал масштабную реформу армии. По его словам, в апреле согласовали ключевые направления изменений, а в мае состоится согласование всех деталей. Первоочередной задачей президент Украины назвал увеличение денежного обеспечения с учетом принципа справедливости. Минимальный уровень для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тыс. гривен, а для боевых позиций — в разы больше. Для пехотинцев он предложил ввести специальные контракты с выплатами от 250 до 400 тыс. гривен, которые будут зависеть от выполнения боевых задач.

Ранее на Украине заявили о близком провале принудительной мобилизации.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!