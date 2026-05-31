В Кремле раскрыли планы Путина на первый день лета

Путин 1 июня вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»
В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин вручит родителям девяти многодетных семей ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-релизе уточняется, что орден «Родительская слава» появился в 2008 году. Его вручают родителям или усыновителям , которые воспитывают семь и более детей, заботятся об их здоровье, образовании и всестороннем развитии.

В Кремле отметили, что женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, могут получит звание «Мать-героиня». Его обладательницы награждаются и одноименным орденом. Знак отличия и звание появились четыре года назад.

До этого помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики и сыну Рамзана Кадырова Адаму вручили медаль за вклад в проведение СВО. По словам зампреда правительства региона, министра по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, молодой человек активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев.

Ранее Путин в Кремле наградил сына своего тренера по дзюдо.

 
