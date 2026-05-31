Армия Израиля захватила стратегическую высоту Бофор в Ливане

Министр обороны Израиля объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане
Армия Израиля захватила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор. Об этом в социальной сети X сообщил глава министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«По указанию премьер-министра и по моему указанию израильская армия расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор — одну из важных стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности израильских войск», — отметил он.

Кац подчеркнул, что это произошло через 44 года после того, как израильские военнослужащие впервые захватили замок Бофор во время операции «Мир Галилее».

«Это послание врагам: любой, кто угрожает гражданам Израиля, будет терять свои стратегические объекты один за другим», — указал министр.

26 мая Нетаньяху заявил, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.

 
