Израиль атаковал нового лидера боевого крыла ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар в городе Газе по назначенному около недели назад новому лидеру боевого крыла радикальной организации ХАМАС Мухаммеду Оде. Об этом сообщает The Times of Israel.

В совместном заявлении Нетаньяху и министра обороны Израиля Исраэля Каца отмечается, что Оде возглавил разведку ХАМАС во время терактов 7 октября 2023 года, а на прошлой неделе был назначен новым лидером организации в Газе и начальником ее военного крыла.

16 мая сообщалось, что командир военного крыла палестинского движения ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад, считающийся одним из главных организаторов нападения на Израиль, был ликвидирован в результате целенаправленного удара по сектору Газа.

7 октября 2023 года в Израиле произошла масштабная террористическая атака и вторжение боевиков ХАМАС из сектора Газа, названное ими «Наводнение Аль-Акса». Это стало самой кровавой трагедией в истории современного Израиля.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.