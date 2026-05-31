Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Адмирал НАТО оговорился, говоря о военных расходах Европы и Канады

Глава Военного комитета НАТО завысил расходы Европы и Канады на оборону в 10 раз
Matias Honkamaa/Reuters

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме в Сингапуре завысил в 10 раз оборонные расходы Европы и Канады за 2025 год. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе своего выступления Драгоне заявил, что европейские страны НАТО и Канада в 2025 году вложили в оборону $5,74 трлн, а рост расходов составил 20% за год. Отмечается, что он сам слегка запнулся и внимательно посмотрел на цифры в своем тексте, однако ошибку исправлять не стал.

Согласно официальным данным НАТО, в 2025 году европейские члены альянса и Канада инвестировали в оборону $574 млрд, что стало ростом на 20% в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса будут готовы в ближайшие годы тратить на вооружение сотни миллиардов. При этом он добавил, что на данный момент оборонная промышленность стран — членов блока, в том числе США, испытывает проблемы и не производит необходимое количество оружия, чтобы тратить растущее финансирование.

Ранее глава Военного комитета НАТО рассказал о «здоровом сдвиге» в альянсе.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!