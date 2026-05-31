Адмирал НАТО оговорился, говоря о военных расходах Европы и Канады

Глава Военного комитета НАТО завысил расходы Европы и Канады на оборону в 10 раз

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме в Сингапуре завысил в 10 раз оборонные расходы Европы и Канады за 2025 год. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе своего выступления Драгоне заявил, что европейские страны НАТО и Канада в 2025 году вложили в оборону $5,74 трлн, а рост расходов составил 20% за год. Отмечается, что он сам слегка запнулся и внимательно посмотрел на цифры в своем тексте, однако ошибку исправлять не стал.

Согласно официальным данным НАТО, в 2025 году европейские члены альянса и Канада инвестировали в оборону $574 млрд, что стало ростом на 20% в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса будут готовы в ближайшие годы тратить на вооружение сотни миллиардов. При этом он добавил, что на данный момент оборонная промышленность стран — членов блока, в том числе США, испытывает проблемы и не производит необходимое количество оружия, чтобы тратить растущее финансирование.

Ранее глава Военного комитета НАТО рассказал о «здоровом сдвиге» в альянсе.