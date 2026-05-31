Глава Военного комитета НАТО рассказал о «здоровом сдвиге» в альянсе

Североатлантический альянс в настоящее время переживает не фрагментацию, а сдвиг к большей ответственности и более справедливому распределению оборонного бремени. Об этом на полях форума «Диалог Шангри-Ла» заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, передает РИА Новости.

По мнению адмирала, в военном блоке происходит «здоровый сдвиг». Он включает в себя два элемента: более серьезное отношение к возросшей ответственности в новую эпоху и более реалистичное распределение оборонного бремени. Специалист обратил внимание, что союзники из числа европейских стран начали брать на себя большую ответственность за обеспечение собственной безопасности. В прошлом году в Гааге состоялся саммит НАТО, в рамках которого 32 государства — участника обозначили цель увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и тратить 1,5% ВВП на развитие связанной с обороной инфраструктуры.

«Все союзники по НАТО движутся к 5%. Это огромное увеличение, и это не просто тезис для выступлений. Мы уже видим, как это происходит», — отметил Драгоне.

Он подчеркнул, что теперь перед странами — членами Североатлантического альянса стоит новая задача. Речь идет о превращении роста расходов на оборону в реальные возможности, а именно «в батальоны и корабли». Как сказал адмирал, НАТО не сможет никого сдержать, если продолжит просто «размахивать деньгами».

Ранее государственный секретарь США потребовал от НАТО быстро нарастить военное производство.