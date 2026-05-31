Захарова рассказала, к чему приведет отказ Прибалтики от диалога по жалобе РФ

Захарова: отказ Прибалтики от диалога приведет к передаче спора в суд ООН

Отказ Латвии, Эстонии и Литвы от переговоров по жалобе России станет основанием для передачи спора в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны — прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН», — сказала она.

До этого Захарова сообщила, что Латвия, Эстония и Литва отказались от переговоров по жалобе России о нарушениях прав русскоязычного населения. Она уточнила, что спор связан с грубыми нарушениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

В МИД России заявляли, что странам Прибалтики предлагали прекратить ущемлять права русских, однако переговоры не дали результатов. В связи с этим Россия намерена обратиться в Международный суд ООН. Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал это решение политическим шагом. По его мнению, суд примет жалобу, но ее рассмотрение может затянуться на годы.

