Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В парламенте Ирана высказались об изменении условий прохода через Ормуз

В парламенте Ирана исключили изменение условий прохода через Ормуз
Stringer/Reuters

Иран не собирается делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга, сообщил РИА Новости глава комитета парламента Исламской Республики по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Чиновник подчеркнул, что изменения действующих в настоящее время механизмов регулирования Ормузского пролива не обсуждаются.

На этой неделе портал Axios написал, что американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе. По его данным, сделка еще не заключена: окончательное решение еще не приняли ни президент США, ни власти Исламской Республики. А иранское агентство Tasnim передало, что не утвержден даже финальный текст.

Axios утверждает, что меморандум предусматривает «неограниченный» проход через Ормузский пролив без задержаний иранскими силами. Тегеран должен будет в течение 30 дней убрать все мины из акватории, а США — постепенно снять военно-морскую блокаду по мере восстановления коммерческого судоходства.

Ранее в Иране пообещали России особые условия прохода через Ормуз.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!