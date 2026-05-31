В парламенте Ирана высказались об изменении условий прохода через Ормуз

Иран не собирается делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга, сообщил РИА Новости глава комитета парламента Исламской Республики по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Чиновник подчеркнул, что изменения действующих в настоящее время механизмов регулирования Ормузского пролива не обсуждаются.

На этой неделе портал Axios написал, что американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе. По его данным, сделка еще не заключена: окончательное решение еще не приняли ни президент США, ни власти Исламской Республики. А иранское агентство Tasnim передало, что не утвержден даже финальный текст.

Axios утверждает, что меморандум предусматривает «неограниченный» проход через Ормузский пролив без задержаний иранскими силами. Тегеран должен будет в течение 30 дней убрать все мины из акватории, а США — постепенно снять военно-морскую блокаду по мере восстановления коммерческого судоходства.

Ранее в Иране пообещали России особые условия прохода через Ормуз.