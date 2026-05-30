В Иране заявили об особых условиях прохода через Ормузский пролив для России

Россия и Китай смогут рассчитывать на «благоприятные условия» при прохождении через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в интервью РИА Новости.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», - сказал Азизи.

Он отметил, что обе страны поддерживали Иран и взаимодействовали с ним, оставаясь рядом «в самые сложные периоды», поэтому при организации транзита и судоходства им будет уделяться повышенное внимание.

Как подчеркнул парламентарий, это касается как торговых судов, так и танкеров России и Китая.

Также Азизи заявил, что Иран установил контроль за судоходством в Ормузском проливе на постоянной основе, действовать он будет по собственным правилам и механизмам.

Ранее Трамп рассказал, какие вопросы с Ираном остались открытыми.