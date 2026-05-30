Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Иране заявили об особых условиях прохода через Ормузский пролив для России

Россия будет пользоваться особыми условиями прохода через Ормузский пролив
Stringer/Reuters

Россия и Китай смогут рассчитывать на «благоприятные условия» при прохождении через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в интервью РИА Новости.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», - сказал Азизи.

Он отметил, что обе страны поддерживали Иран и взаимодействовали с ним, оставаясь рядом «в самые сложные периоды», поэтому при организации транзита и судоходства им будет уделяться повышенное внимание.

Как подчеркнул парламентарий, это касается как торговых судов, так и танкеров России и Китая.

Также Азизи заявил, что Иран установил контроль за судоходством в Ормузском проливе на постоянной основе, действовать он будет по собственным правилам и механизмам.

Ранее Трамп рассказал, какие вопросы с Ираном остались открытыми.

 
Теперь вы знаете
Ограничения выдачи больничных, электронные рецепты, ИИ в скорой помощи: новости здоровья за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!