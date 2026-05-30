В Европе растолковали политическое послание Путина Армении из Казахстана

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан укрепил евразийскую ось, одновременно обозначив сложности вокруг дальнейшего участия Армении в интеграционных объединениях, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Поездку российского лидера оно расценило как «политическое послание о намерении Москвы и Астаны консолидировать стратегическое партнерство».

В статье говорится, что еще более широкий контекст визит Путина в Казахстан приобрел на фоне дискуссий о будущем Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Москва, кажется, хочет прояснить, что стратегический выбор в пользу европейской интеграции может сделать неизбежным переопределение роли Армении», – пишет автор материала, поясняя, что «нормы Европейского союза и нормы ЕАЭС трудно поддаются примирению».

L'AntiDiplomatico напомнило, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал на несовместимость проевропейского курса Еревана с сохранением членства в возглавляемой Москвой ЕАЭС – в том числе в части согласования норм таможенного контроля, торговых стандартов и экономической регуляции.

На пресс-конференции по итогам поездки в Казахстан сам Путин заявил, что «разговоры по этому вопросу могут быть только абсолютно открытые». Он также заверил, что при любых решениях, принятых армянскими властями, Москва и Ереван сохранят сложившиеся между ними давние связи.

Ранее Путин заявил, что Ереван сидит на двух стульях.

 
