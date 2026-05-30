ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об ударе украинского БПЛА по машинному залу энергоблока

Яшина: МАГАТЭ уведомили об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об атаке украинского беспилотника на машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС. Об этом рассказала РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили», — уточнила она.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стал первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На станции рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены. Специалисты осматривают машинный зал.

Ранее ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС.