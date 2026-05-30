Зеленский утвердил новые санкции СНБО в отношении России

Зеленский ввел санкции в отношении 16 граждан и 31 компании из РФ и других стран

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении России, синхронизируя их с последним пакетом антироссийских санкций от Евросоюза. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что под санкции попали еще 16 российских граждан и 31 компания из России, Белоруссии, ОАЭ и других стран, в том числе российский судья и прокурор.

Кроме того, под санкциями оказались 19 граждан Ирана, семь граждан Судана и 11 иранских компаний.

23 мая украинский президент подписал указ о введении санкций в отношении 127 россиян и 29 гражданских торговых судов России.

До этого сообщалось, что британский минфин бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Зеленский заявил, что Киев передал британским властям соответствующие «сигналы» по поводу такого решения.

Ранее Зеленский отреагировал на решение Британии смягчить санкции против России.