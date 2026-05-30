Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Зеленский утвердил новые санкции СНБО в отношении России

Зеленский ввел санкции в отношении 16 граждан и 31 компании из РФ и других стран
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении России, синхронизируя их с последним пакетом антироссийских санкций от Евросоюза. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что под санкции попали еще 16 российских граждан и 31 компания из России, Белоруссии, ОАЭ и других стран, в том числе российский судья и прокурор.

Кроме того, под санкциями оказались 19 граждан Ирана, семь граждан Судана и 11 иранских компаний.

23 мая украинский президент подписал указ о введении санкций в отношении 127 россиян и 29 гражданских торговых судов России.

До этого сообщалось, что британский минфин бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Зеленский заявил, что Киев передал британским властям соответствующие «сигналы» по поводу такого решения.

Ранее Зеленский отреагировал на решение Британии смягчить санкции против России.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!