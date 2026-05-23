Зеленский ввел санкции против 127 россиян и 29 торговых судов РФ

Зеленский ввел санкции против 127 российских военных и 29 торговых судов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 127 россиян и 29 гражданских торговых судов РФ. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Меры приняты в отношении командиров Воздушно-космических сил России и ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ, которые, как утверждает Киев, «ответственны за ракетные удары по территории Украины».

Также рестрикции введены в отношении 29 гражданских торговых судов, которые, указано в комментарии, «задействованы в перевозке грузов для военных нужд РФ».

До этого сообщалось, что британский минфин бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Зеленский заявил, что Киев передал британским властям соответствующие «сигналы» по поводу такого решения.

12 мая Зеленский ввел санкции в отношении 32 российских компаний и 34 россиян, многие из которых являются руководителями этих компаний.

Ранее Зеленский анонсировал увеличение географии «дальнобойных санкций».