Экс-дипломат предупредил о грозящей Европе «геополитической и стратегической» катастрофе

Затягивание процесса расширения несет серьезную угрозу к доверию к Евросоюзу, блок рискует собственным будущим, если будет давать пустые обещания странам-кандидатам. Об этом заявил экс-дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, чьи слова приводит «Укринформ».

«Я бы не хотел однажды сказать украинцам: «Продолжайте мечтать», после того как двери в НАТО для Украины закрыли Джо Байден и Дональд Трамп, а сам ЕС оказался не в состоянии реформировать собственные механизмы принятия решений. Это было бы геополитической и стратегической катастрофой для будущего Европы», — сказал Ишингер.

По его словам, доверие к ЕС серьезно подорвала ситуация со странами Западных Балкан, которым еще в 2003 году пообещали членство, «однако спустя более двух десятилетий процесс фактически остается незавершенным». Ишингер также заметил, что действующая модель функционирования Евросоюза сталкивается с серьезными внутренними ограничениями из-за неоднородности и сложности принятия решений.

21 мая канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса.

При этом ранее Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению Зеленского, республика заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

