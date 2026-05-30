На Западе заявили о побеге Зеленского

Аналитик Мекурис: Зеленский покинул Киев после предупреждения РФ об ударах
Piroschka van de Wouw/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев после предупреждения МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, бегство политика из украинской столицы при первых признаках опасности стало для него привычной практикой.

Меркурис утверждает, что Зеленский покинул Киев при первой же возможности и до этого уезжал — при появлении признаков проблем. Аналитик подчеркнул, что украинский народ оказался в сложном положении, и в некоторых отношениях, особенно при действующей власти, они мало что могут изменить.

До этого kp.ru со ссылкой на жителей украинской столицы писал, что Зеленского не было в Киеве перед ударом российской ракеты «Орешек». По словам одного из собеседников издания, украинского лидера заранее предупредили о российском ударе. Предположительно, он выехал в Германию.

В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешек», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

25 мая МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Это решение стало реакцией на удары Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР, в которой 65 студентов пострадали, а 21 человек не выжил.

Ранее в Германии заявили о «нервозности» властей Украины из-за ударов возмездия РФ.

 
