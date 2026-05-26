kp.ru: украинцы заявили, что Зеленский бежал из Киева перед ударом «Орешника»

Президента Украины Владимира Зеленского не было в Киеве перед ударом российской ракеты «Орешник» в конце прошлой неделе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на жителей украинской столицы.

По словам одного из собеседников издания, Зеленского заранее предупредили о российском ударе. Предположительно, он выехал в Германию.

«Цинизм наших властей запредельный. Поступают так же, как Петлюра сто с лишним лет назад, когда бежал в Германию от большевиков, — заявил житель Киева.

В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

25 мая МИД России заявил, что вооруженные силы России будут наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Это решение стало реакцией на удары Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР), в которой 65 студентов пострадали, а 21 человек не выжил.

Ранее Лавров предупредил США о подготовке ударов по центрам принятия решений в Киеве.