США отказались вводить пошлины на палладий из России

Министерство торговли США не будет взимать пошлины на импорт палладия из России

Американское Министерство торговли не планирует вводить пошлины на импорт из России необработанного палладия. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт палладия из России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в решение принято на основе отрицательных выводов Комиссии по международной торговле США (USITC).

Также подчеркивается, что поставки палладия из РФ, по оценке ведомства, не наносят американской промышленности существенного ущерба и не создают для нее серьезной угрозы.

Прежде США намеревались ввести компенсационные пошлины, предварительно, в размере 109,1% на поставки в США необработанного палладия из России. Тарифы хотели ввести в отношении «Уральских инновационных технологий» и «Приокского завода цветных металлов».

Ранее Бессент заявил, что Вашингтон не собирается продлевать действующие послабления санкций в отношении российской нефти.