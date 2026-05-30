США отказались вводить пошлины на палладий из России

Павел Лисицын/РИА Новости

Американское Министерство торговли не планирует вводить пошлины на импорт из России необработанного палладия. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт палладия из России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в решение принято на основе отрицательных выводов Комиссии по международной торговле США (USITC).

Также подчеркивается, что поставки палладия из РФ, по оценке ведомства, не наносят американской промышленности существенного ущерба и не создают для нее серьезной угрозы.

Прежде США намеревались ввести компенсационные пошлины, предварительно, в размере 109,1% на поставки в США необработанного палладия из России. Тарифы хотели ввести в отношении «Уральских инновационных технологий» и «Приокского завода цветных металлов».

Ранее Бессент заявил, что Вашингтон не собирается продлевать действующие послабления санкций в отношении российской нефти.

 
