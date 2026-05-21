США намерены ввести пошлины на российский палладий

В американском министерстве торговли приняли решение ввести компенсационные пошлины, предварительно, в размере 109,1% на поставки в США необработанного палладия из России. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что тарифы будут действовать, в частности, в отношении «Уральских инновационных технологий» и «Приокского завода цветных металлов».

Министерство приняло данное решение по итогам расследования, направленного на выявление необоснованного субсидирования производителей, которые поставляют продукцию в Соединенные Штаты. Компенсационные пошлины направлены на то, чтобы выровнять условия конкуренции для американских производителей.

До этого Федеральный торговый суд США признал незаконной продвигаемую главой государства пошлину в 10% на иностранный импорт.

По информации агентства Bloomberg, коллективный иск в суд направили малые предприятия и 20 американских штатов. Инстанция частично встала на их сторону, запретив взимать пошлины со штата Вашингтон и двух компаний-истцов. Универсальный запрет введен не был. В суде такое решение объяснили тем, что остальные штаты не являются прямыми импортерами.

Ранее переговоры ЕС и США о торговых пошлинах на автомобили провалились.

 
