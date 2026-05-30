Захарова прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии

Захарова: Запад сам выдал Зеленскому индульгенцию на использование своего оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале, что страны Запада сами выдали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию на использование любого вида вооружений и не должны удивляться, что теперь «долетает» и до них.

Захарова указала, что страны Запад «ежемесячно принимают пачками решения о поставках вооружений, выделении новых средств на продолжение бойни, проводят заседания в группах «Рамштайн» и в других форматах, создали коалицию желающих, полностью вовлечены в милитаризацию Европы».

Пресс-секретарь российского МИД добавила, что Запад сам «заварил эту кашу».

29 мая президент Румынии Никушор Дан рассказал, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

По словам Дана, группа из 43 дронов двигалась через Украину с востока на запад, при этом часть аппаратов была уничтожена на украинской территории. Он предположил, что один из них был сбит в районе города Рени, после чего изменил траекторию и направился в сторону Галаца.

Ранее Путин ответил на обвинения в падении дрона на дом в Румынии.