В Британии заявили, что Зеленский написал письмо Трампу из-за страха

Меркурис: Зеленский написал письмо Трампу из-за страха перед российскими ударами
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский напуган возможными ударами возмездия со стороны России, поэтому решился написать лидеру США Дональду Трампу. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале.

«Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Трампу. И это, безусловно, стало результатом массированного <…> российского удара по Киеву», — сказал он.

По мнению аналитика, Зеленский испугался новых массированных ударов по Украине, поэтому и принял решение обратиться к Трампу.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник».

На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее Зеленский заявил, что РФ готовит новый массированный удар.

 
