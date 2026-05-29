В Британии заявили, что Зеленский написал письмо Трампу из-за страха

Президент Украины Владимир Зеленский напуган возможными ударами возмездия со стороны России, поэтому решился написать лидеру США Дональду Трампу. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале.

«Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Трампу. И это, безусловно, стало результатом массированного <…> российского удара по Киеву», — сказал он.

По мнению аналитика, Зеленский испугался новых массированных ударов по Украине, поэтому и принял решение обратиться к Трампу.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник».

На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее Зеленский заявил, что РФ готовит новый массированный удар.