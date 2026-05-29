Зеленский обвинил РФ в подготовке нового массированного удара

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что, по сообщениям разведки, российские войска готовят новый массированный удар. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале главы государства.

Эти сведения украинский лидер передал канцлеру Австрии Кристиану Штокеру в ходе встречи.

«Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были общие ответы партнеров, прежде всего в поставках антибалистики», — написал Зеленский.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник». На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

27 мая французская газета Le Monde писала, что Россия заранее готовит массированные комбинированные удары по Украине, украинская и американская разведки узнают о таких атаках за неделю до их осуществления.

Ранее Зеленский потребовал от США и Европы решений после удара России по Украине.

 
