В МИД Ирана раскрыли, на каком вопросе сосредоточен Тегеран в переговорах с США

МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон пока не обсуждают ядерную программу

Ирано-американские переговоры по вопросу урегулирования конфликта на данном этапе не затрагивают ядерную программу Исламской Республики. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Fars в Telegram-канале.

«На данном этапе мы сосредоточены на прекращении войны и не будем вести переговоры о деталях ядерных вопросов», — подчеркнул он.

Незадолго до этого стало известно, что Тегеран хочет получить $12 млрд из замороженных активов за рубежом в рамках соглашения с США. Иранская сторона настаивает: вопросы санкций и ядерная программа будут обсуждаться после перемирия в Ливане и разморозки активов.

При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

Ранее Тегеран установил постоянный контроль Ормузского пролива.