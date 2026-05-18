Президент Венгрии ответил на призыв Мадьяра уйти в отставку

Bernadett Szabo/Reuters

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отклонил требование нового премьер-министра страны Петера Мадьяра уйти в отставку до конца мая. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Шуйок заявил, что намерен выполнять свои обязанности в рамках существующей конституционной системы.

«Моя присяга обязывает меня перед всей нацией, а не только перед большинством или меньшинством», — сказал президент Венгрии.

Он добавил, что у него нет никаких оснований для ухода с поста главы государства. Шуйок отверг заявления Мадьяра о том, что он утратил политическую легитимность.

Тамаш Шуйок занимает пост президента Венгрии с 5 марта 2024 года. Срок его полномочий продлится до 2029 года.

9 мая, после официального вступления в должность премьер-министра Венгрии, лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Тамаша Шуйока уйти в отставку не позднее 31 мая. Глава венгерского кабмина заявил, что президент не должен мешать демократическому обновлению страны. По словам Мадьяра, Шуйок вместо того, чтобы служить гарантом конституции и соблюдения законности, не препятствовал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах.

Мадьяр также призывал уйти в отставку главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда и других руководителей ведомств в Венгрии.

Ранее Мадьяр пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО.

 
