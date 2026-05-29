Путин назвал законным решение России поддержать ЛНР и ДНР

Решение России поддержать ЛНР и ДНР было законным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, трансляцию пресс-подхода главы государства вел телеканал «Россия 24».

«Этот договор был ратифицирован, в том числе прошел через верхнюю палату российского парламента, через парламент прошел. Мы сделали все абсолютно прозрачно, законно и последовательно, шаг за шагом», — отметил российский лидер.

По словам Путина, трагедия на Украине является делом рук Запада и результатом политики определенных европейских стран, потому что именно они довели до госпереворота в Киеве в 2014 году.

Кроме того, президент уточнил: когда Москва убедилась, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, была вынуждена оказать содействие республикам.

Владимир Путин провел пресс-конференцию в Астане в завершение своего визита в Казахстан. В рамках поездки президент России встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в мероприятиях ЕАЭС. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию конференции.

