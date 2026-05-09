Новый премьер Венгрии призвал президента республики уйти в отставку

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку. Его слова приводит ТАСС.

«Тамаш Шуйок должен не мешать демократическому обновлению Венгрии и уйти в отставку не позднее 31 мая», — заявил политик.

Кроме того, премьер обвинил президента республики в том, что вместо того, чтобы служить гарантом конституции и соблюдения законности, он не препятствовал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах.

9 мая Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Петера Мадьяра главой правительства страны. Решение объявили на первом заседании нового созыва законодательного органа.

Спикер Государственного собрания Агнеш Форстхоффер огласила итоги голосования: за кандидатуру Мадьяра высказались 140 депутатов, 54 проголосовали против, а один депутат воздержался.

Ранее фон дер Ляйен назвала Мадьяру условия по разморозке €17 млрд для Венгрии.

 
