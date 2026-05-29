Лукашенко рассказал Макрону, в каком случае будет применено ядерное оружие

Лукашенко: ядерное оружие будет применено в случае агрессии против Белоруссии

Ядерное оружие будет применено только в случае агрессии против Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал сам белорусский лидер, передает телеканал СТВ.

«Я публично об этом сказал, только в одном случае [будет применено ядерное оружие]: если совершена будет агрессия против Беларуси», — уточнил Лукашенко.

Также президент в ходе беседы подчеркнул, что не планирует вступать ни в какую войну.

24 мая Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе Парижа. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией.

25 мая доцент Финансового университета Вадим Трухачев в комментарии «Газете.Ru» высказал мнение, что состоявшаяся беседа свидетельствует о том, что Евросоюз «открыто начал работу» на разрыв отношений между Москвой и Минском.

Ранее в Белоруссии назвали причину звонка Макрона Лукашенко.