Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор

Лукашенко и Макрон обсудили отношения Минска с ЕС и региональную повестку

Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщило агентство Белта.

По его данным, беседа состоялась по инициативе Парижа.

«Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности», — отмечается в сообщении.

До этого Макрон осудил Россию за удар «Орешником» по территории Украины. По его словам, инцидент «свидетельствуют о безрассудстве и тупиковой ситуации» в конфликте на Украине.

При этом французский лидер заметил, что решимость продолжать поддерживать Украину и «делать все возможное для установления справедливого и прочного мира и укрепления безопасности Европы только укрепляется».

22 мая спикер Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что из-за поддержки Белоруссией России нет смысла обсуждать идею участия Минска в качестве посредника на мирных переговорах Москвы и Киева.

