Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор

Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщило агентство Белта.
По его данным, беседа состоялась по инициативе Парижа.
«Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности», — отмечается в сообщении.
До этого Макрон осудил Россию за удар «Орешником» по территории Украины. По его словам, инцидент «свидетельствуют о безрассудстве и тупиковой ситуации» в конфликте на Украине.
При этом французский лидер заметил, что решимость продолжать поддерживать Украину и «делать все возможное для установления справедливого и прочного мира и укрепления безопасности Европы только укрепляется».
22 мая спикер Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что из-за поддержки Белоруссией России нет смысла обсуждать идею участия Минска в качестве посредника на мирных переговорах Москвы и Киева.
