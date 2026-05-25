В Белоруссии назвали причину звонка Макрона Лукашенко

Гайдукевич: ядерные учения подтолкнули Макрона к звонку Лукашенко
Проведенная Белоруссией и РФ тренировка ядерных сил подстегнула главу Франции Эммануэля Макрона позвонить белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом РИА Новости сообщил зампред комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич.

«Конечно, (учения ядерных сил) подстегнули. Они увидели, — хотя и так знали, но они убедились, — что лучше разговаривать», — сказал он.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся в воскресенье. Они обсудили региональные проблемы, а также отношения Минска и Парижа.

Сообщалось также, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с лидером Белоруссии Александром Лукашенко призвал его не допустить участия Белоруссии в украинском конфликте.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кадры французских журналистов из Старобельска могли бы убедить Макрона в том, что поддержка Киева означает финансирование терроризма.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается не собирается воевать.

 
