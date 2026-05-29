В Кремле призвали Армению двигаться в ЕС «не за счет финансов ЕАЭС»

Песков: движение Армении в сторону интеграции с ЕС является ее суверенным правом

Движение Армении в сторону интеграции с Евросоюзом (ЕС) является ее суверенным правом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Ереван «не может и не должен это делать за счет финансов стран ЕАЭС».

«В ситуации с движением Армении в сторону ЕС нет недосказанности, все понятно и прозрачно», — добавил Песков.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) ранее заявил, что Ереван готов продолжать участвовать в работе ЕАЭС и неоднократно подтверждал приверженность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках союза.

5 мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация республики и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. После этого в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».

Ранее Путин пожал руку вице-премьеру Армении на церемонии приветствия саммита ВЕАЭС.