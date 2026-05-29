Путин пожал руку вице-премьеру Армении на церемонии приветствия саммита ВЕАЭС

Президент России Владимир Путин пожал руку вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну на церемонии приветствия саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Участники заседания вышли на совместную церемонию фотографирования. После того как фото были сделаны, Путин пожал руку армянскому вице-премьеру.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Сегодня, 29 мая, в казахстанской столице стартовало заседание ВЕАЭС. На встрече в узком кругу, помимо Путина, участвуют президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии — Бакытжан Сагинтаев.

С российской стороны в заседании также участвуют зампред правительства, член Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее в Кремле высказались о расширении состава участников ЕАЭС.