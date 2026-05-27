СМИ сообщили, что США и Украина могут за неделю узнавать об ударах России

Le Monde: Украина узнает о подготовке РФ к массированному удару за неделю

Россия заранее готовит массированные комбинированные удары по Украине, украинская и американская разведки узнают о таких атаках за неделю до их осуществления. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

В материале говорится, что планирование и проведение массированных ударов Россией требует сложной логистики. Во время массированных ударов ВС РФ задействуют сотни операторов дронов, стратегическую авиацию, Черноморский флот и Каспийскую флотилию, ракетные и артиллерийские войска сухопутных сил, а также ракетные войска стратегического назначения, когда запускаются баллистические ракеты средней дальности, такие как «Орешник».

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил журналистам, что для удара 24 мая российские войска привлекли несколько десятков тысяч военнослужащих. По его словам, первые признаки атаки часто исходят от стратегической авиации.

«Им необходимо подготовить ударные средства к началу боя: доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять или шесть действующих взлетно-посадочных полос. Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни», — сказал он.

До этого сообщалось, что целью «Орешника» мог быть аэродром в Белой Церкви Киевской области.

Ранее Зеленский потребовал от США и Европы решений после удара России по Украине.