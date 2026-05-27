Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ сообщили, что США и Украина могут за неделю узнавать об ударах России

Le Monde: Украина узнает о подготовке РФ к массированному удару за неделю
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия заранее готовит массированные комбинированные удары по Украине, украинская и американская разведки узнают о таких атаках за неделю до их осуществления. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

В материале говорится, что планирование и проведение массированных ударов Россией требует сложной логистики. Во время массированных ударов ВС РФ задействуют сотни операторов дронов, стратегическую авиацию, Черноморский флот и Каспийскую флотилию, ракетные и артиллерийские войска сухопутных сил, а также ракетные войска стратегического назначения, когда запускаются баллистические ракеты средней дальности, такие как «Орешник».

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил журналистам, что для удара 24 мая российские войска привлекли несколько десятков тысяч военнослужащих. По его словам, первые признаки атаки часто исходят от стратегической авиации.

«Им необходимо подготовить ударные средства к началу боя: доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять или шесть действующих взлетно-посадочных полос. Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни», — сказал он.

До этого сообщалось, что целью «Орешника» мог быть аэродром в Белой Церкви Киевской области.

Ранее Зеленский потребовал от США и Европы решений после удара России по Украине.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!