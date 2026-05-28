В Польше обвинили Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы

Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы

По его словам, президент Украины присвоил элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетное наименование «имени героев УПА» (организация запрещена в России).

Миллер считает, что данное действие является «открытым плевком в лицо» каждому поляку, чьи родственники пострадали на Волыни и в Восточной Галиции.

Экс-премьер Польши добавил, что решение Зеленского — «чествование мясников», которые нападали на беззащитных, «только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь».

До этого депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что президент Украины Владимир Зеленский получил Европейский орден за заслуги за многочисленные жалобы и требования денег. По ее словам, Зеленского наградили за то, что он засыпал Европу своим зерном, предъявлял претензии Польше и требовал многомиллиардной фиансовой помощи.

