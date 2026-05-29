Президент Польши захотел лишить Зеленского высшей государственной награды

Польский президент Кароль Навроцкий намерен добиваться лишения украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды из-за присвоения элитному подразделению ВСУ почетного наименования «имени героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Onet.

Речь идет об ордене Белого Орла – высшей государственной награде Польши, которую в апреле 2023 года Зеленскому вручил тогдашний президент Анджей Дуда.

«8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского», – заявил Навроцкий.

По его словам, президент Украины, присвоив украинскому подразделению наименование, связанное с УПА, «предоставил российской пропаганде отличный материал и немало пищи для размышлений».

«Я очень критически оцениваю это решение», – сказал Навроцкий.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее Зеленского обвинили в сознательном оскорблении Польши.